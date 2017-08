Andone, coleg cu un finalist de UCL si castigator de UEL in atacul lui Deportivo. Ce fotbalist au transferat spaniolii

Deportivo La Coruna a reusit sa transfere un fotbalist care a cucerit Europa League si La Liga si a bifat o finala de UEFA Champions League!

Florin Andone va avea un coleg "cu nume" in atacul lui Deportivo La Coruna. Formatia galiciana a anuntat achizitionarea lui Adrian Lopez (29 de ani) de la FC Porto. Acesta va evolua sub forma de imprumut in sezonul viitor.

Adrian Lopez este fost castigator de UEFA Europa League si La Liga cu Atletico Madrid, dar si finalist al UEFA Champions League.

Atacantul de 29 de ani a mai jucat la Deportivo intre 2006 si 2011, bifand 92 de meciuri si 13 goluri.

La Atletico, el a jucat in 90 de partide si a dat 11 goluri.

De-a lungul carierei, Adrian a mai evoluat la Oviedo, Alaves, Malaga, Porto si Villarreal.

Acesta are si doua selectii si un gol in nationala de seniori a Spaniei.