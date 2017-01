"Am si acum precontractul semnat de Messi!" Echipa care crede ca il poata transfera de la Barca pe Messi

PSG, Man City sau Real Madrid viseaza sa-l aduca pe Messi. Insa un alt club chiar crede ca o poate face!

Inter Milano pregateste un asalt la Lionel Messi! Patronii din China ai echipei din Serie A sunt gata sa plateasca orice suma de bani pentru a-l transfera pe Messi - Inter vrea sa revina in elita fotbalului european.

Nu este prima data cand Inter incearca transferul lui Messi - consilierul echipei din 2006, Luisito Suarez, sustine ca Messi si-a dat atunci acordul pentru transfer: "L-am fi putut transfera pe Messi cand la Barcelona erau Deco, Ronaldinho si Eto'o in atac. Inca mai am precontractul semnat de Messi" a spus acesta, citat de The Sun.

Iar Inter Milano este hotarata sa incerce din nou marele transfer si sa plateasca orice suma doreste Barcelona - Inter a fost preluata de Suning Holdings Group iar Messi este tinta numarul 1.