Alibec OUT, Nemec IN! Cum poate arata Steaua in startul lui 2018 daca il transfera pe atacantul lui Dinamo

Afla la Transfer Market cine este favorit sa ii ia locul lui Montella la AC Milan.

Becali il vrea pe Nemec si ofera jumatate de milion pentru atacantul slovac. Stelistii au fost impresionati de evolutia lui Nemec din derbyul Romaniei.

Nemec este varzut inlocuitorul perfect pentru Alibec, care va pleca cel mai probabil in iarna in Anglia. Nemec este nemultumit ca dinamovistii nu l-au lasat sa se transfere in vara trecuta dupa cel mai eficient sezon din cariera. Slovacul poate urma traseul lui Gnohere, francezul care a jucat foarte bine un sezon la Dinamo, iar apoi a ajuns la marea rivala dupa 6 luni mai slabe.

Nemec a marcat doar 2 goluri in Liga 1 in acest tur de campionat. Desi slovacii au ratat calificarea, slovacul Nemec a fost golgeterul grupei cu 5 goluri la fel ca englezul Harry Kane!

Haideti sa vedem cum va arata echipa lui Dica in 2018!

TransferMarket se incheie cu doua stiri externe: brazilianul Adriano trage tare pentru o revenire de senzatie la 35 de ani. Adriano a jucat ultima data in 2014 si a dat ultimul gol acum 6 ani.

Dupa un inceput slab de sezon chinezii de la Milan vor sa-l dea afara pe Montella. Italienii anunta ca in pole position este elvetianul nascut la Sarajevo, Petkovic. Selectionerul Elvetiei a castigat Cupa Italiei cu Lazio acum 4 ani.