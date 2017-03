Ajunge Mbappe la Real Madrid? "Totul este posibil!" Anuntul facut de Florentino Perez

Presedintele lui Real Madrid are un jucator preferat la Real Madrid.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Florentino Perez l-a laudat pe Karim Benzema intr-un interviu pentru RMC, spunand ca spera ca acesta sa joace pana la finalul carierei la Real Madrid: "Karim este un mix intre Zidane si Ronaldo.

Este cel mai bun numar 9 din lume si cel mai bun jucator francez. Sunt convins ca va ramane la Real si, chiar daca acum nu vorbim despre prelungirea contractului, daca depindea doar de mine l-as tine aici pe toata durata carierei sportive. Sunt foarte fericit cu Benzema si are un comportament exemplar" a spus Perez.

A fost adus in discutie si un posibil transfer al lui Kylian Mbappe, atacantul de 18 al celor de la AS Monaco. "Un duo cu Benzema si Mbappe? Totul este posibil. Dar in acest moment al sezonului nu vreau sa vorbesc despre asta. Nu vorbim despre jucatorii altor echipe. In acest moment ne gandim doar la castigarea La Liga si castigarea Champions League" a incheiat Perez.