"Ai vrea sa joci cu Neymar si Mbappe la PSG?" Raspunsul dat de Griezmann despre transfer i-a surprins pe toti. Francezul a explicat apoi de ce a ramas la Atletico

Antoine Griezmann a fost invitat intr-o emisiune TV in Franta, unde fost intrebat daca si-ar dori sa joace alaturi de Neymar si Kylian Mbappe, colegul sau de la nationala Frantei. Acesta a mai fost chestionat pe seama ramanerii sale la Atletico.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00!

Starul lui Atletico Madrid a admis fara ezitare ca si-ar dori sa joace la PSG alaturi de Neymar si Kylian Mbappe!

Invitat intr-o emisiune TV, Griezmann a raspuns "Da" atunci cand a fost intrebat daca i-ar placea sa evolueze alaturi de cei doi jucatori achizitionati de PSG cu aproximativ 400 milioane euro.

Griezmann a mai explicat apoi de ce a ramas la Atletico in vara, cand a fost curtat si de alte echipe mari, dispuse sa ofere sume foarte mari in schimbul sau.

"Principalul motiv pentru care am ramas la Atletico a fost interdicita la transferuri pe care clubul a primit-o. Am simtit ca treubie sa raman. Ar fi fost urat din partea mea sa plec intr-un astfel de moment si sa las echipa descoperita", a spus el.

In varsta de 26 de ani, Griezmann a fost omul numarul 1 al lui Atletico in ultimele sezoane. Totusi, el a inceput mai prost aceasta stagiune, avand doar 2 goluri marcate pana acum in La Liga.