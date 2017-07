Adversara Stelei din UCL a facut 6 transferuri si a luat un jucator mai scump decat Budescu

Steaua da peste cehii de la Viktoria Plzen in turul 3 al preliminariilor UEFA Champions League. Meciul tur va fi transmis marti, 25 iulie, de la 20:30, IN DIRECT la ProTV.

Steaua este a treia echipa din Romania care se va duela cu cehii de la Viktoria Plzen in cupele europene in ultimii 3 ani, dupa Petrolul si Astra. Vicecampioana Romaniei are in fata o dubla decisiva pentru sezonul sau european.

Stelistii, care au debutat cu o victorie in noul sezon, 2-1 cu FC Voluntari, intalnesc o echipa de valoare apropiata, care s-a intarit si ea in aceasta vara.

Daca Steaua i-a luat in aceasta vara pe Budescu, Teixeira, Morais ori Larie, cehii de la Plzen s-au intarit si ei cu fotbalisti experimentati.

6 transferuri, doar unul pe bani

Viktoria Plzen a facut sase achizitii pana acum, platind bani pentru un singur fotbalist. Mijlocasul Ales Cermak (22 de ani) a fost achizitionat de la rivala Sparta Praga cu suma de 1 milion de euro.

Echipa lui Pavel Vrba i-a mai transferat pe Ales Hruska (portar, 31 de ani) de la Pribram, Diego Zivulic (mijlocas, 25 de ani), de la FC Zlin, Jakub Reznicek (fundas, 29 de ani), de la Zbrojovka Brno, Milan Havel (fundas, 22 de ani), de la Bohemians, si Daniel Kolar (mijlocas, 31 de ani), liber de contract.

Singura achizitie pe bani a cehilor, Ales Cermak, este una dintre "perlele" fotbalului din aceasta tara. Mijlocasul crescut de Sparta a mai evoluat sub forma de imprumut la Loko Vitavin, Hradec Kralove si Mlada Boleslav, si a jucat pentru toate nationalele Cehiei, incepand cu cea U16.

Viktoria Plzen este a treia echipa ca valoare a lotului din Cehia. Intreg lotul este evaluat la 24 milioane euro.