Adio Champions League! Ronaldo e aproape sa semneze cu o echipa care nu a mai prins semifinale de 22 de ani

Ronaldo poate ajunge in Franta.

ROMANIA - UNGARIA e in aceasta seara la Sport.ro, ora 19:00. Jucam pentru un loc pe podium la Euro!

Cristiano Ronaldo e pe picior de plecare de la Real Madrid. Atacantul portughez e in proces cu statul pentru frauda fiscala de 14 milioane de euro.

Acesta a anutat azi in Portugalia ca nu se mai intoarce la Madrid si e hotarat sa plece, iar ofertele nu au incetat sa apara.

Cea mai aproape sa il transfere pe Ronaldo este PSG. Echipa franceza, detinuta de unii dintre cei mai bogati seici din fotbal, e hotarata sa il aduca pe cel mai bun fotbalist din ultimii 2 ani, CR reusind sa castige 2 Ligi, 1 titlu si Campionatul European.

Seicul Al Khelaifi s-a intalnit deja cu impresarul lui Ronaldo, Jorge Mndes, chiar inainte de finala UCL castigata de Real. Acesta vrea sa construiasca o echipa care sa reuseasca sa castige intr-un final Champions League, nereusind acest lucru in "era Ibrahimovic".

PSG a ajuns cel mai departe in sferturi, ultima data cana a ajuns in semifinale fiind in 1995, fiind si cea mai mare performanta din istorie.