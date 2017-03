Acesta va fi pretul urmatorului transfer GALACTIC! Cat va trebui sa plateasca Real Madrid

Jucatorul putea ajunge de acum 2 ani la Real.

Sezonul dezamagitor facut de Keylor Navas la Real Madrid a reaprins interesul campioanei Europei pentru David De Gea, acestia avand deja pregatite 2 variante in cazul in care transferul se va realiza: Samir Handanovic de la Inter si Gianluigi Donnarumma de la AC Milan.

Cei de la Daily Mail au dezvaluit astazi ca De Gea nu are clauza de reziliere a contractului cu Man United, astfel ca Real va fi nevoita sa plateasca o suma semnificativa pentru a-l aduce - de 2 ori mai mare decat recordul de transfer pentru un portar: Buffon, pe care Juventus platea 40 de milioane de euro in 2001.

De Gea mai are 2 ani de contract cu Man United astfel ca echipa lui Jose Mourinho isi permite sa-l mai pastreze si sezonul urmator. Doar o suma de 80 de milioane de euro i-ar convinge, scrie Daily Mail.

Transferul depinde si de o eventuala ratare a calificarii in viitorul sezon de Champions League - United se afla pe locul 5 in clasament si este calificata in sferturile Europa League astfel ca are 2 variante pentru a reveni in UCL.