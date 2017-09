Acesta a fost cu adevarat cel mai scump transfer din aceasta vara! Jucatorul pe care s-au platit cu 90 de milioane de euro mai mult decat valoreaza

CIES Football Observatory a publicat un top al transferurilor din aceasta vara raportat la suma la care sunt evaluati.

Kylian Mbappe si Osumane Dembele sunt jucatorii pentru care s-au platit cele mai mari sume peste cota lor din acest moment! Paris Saint-Germain l-a adus sub forma de imprumut pe Mbappe pentru a "dribla" Fair Play-ul Financiar, urmand ca vara viitoare sa plateasca suma de 180 de milioane de euro. In acest moment, Mbappe este evaluat la 92.6 milioane de euro, diferenta fiind de 87.4 milioane de euro.

In ceea ce-l priveste pe Dembele, jucatorul adus sa-l inlocuiasca pe Neymar o costa pe Barcelona cu 51.2 milioane de euro mai mult decat suma la care este evaluat. Everton sta si ea rau in acest clasament, platind cu peste 50 de milioane de euro in plus pe Jordan Pickford, respectiv Gylfi Sigurdsson.

In schimb, Liverpool a facut cele mai tari afaceri! Mamadou Sakho a fost vandut cu 28.2 milioane de euro in conditiile in care era evaluat la 5.3 milioane de euro! Iar cel mai tare transfer al verii din acest punct de vedere este Mohamed Salah, pe care s-au platit cu 19.4 milioane de euro mai putin decat suma la care este evaluat jucatorul!