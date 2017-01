A jucat la Real Madrid, dar putini isi mai amintesc de el. Acum, cariera lui Julien Faubert a atins cel mai scazut nivel

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

S-a remarcat la Bordeaux si West Ham, iar Real Madrid a pariat pe el cand putini ar fi crezut. N-a reusit, insa, sa se ridice la nivelul asteptarilor, iar cariera lui a luat-o exact in directia opusa planurilor sale.

Julien Faubert, caci despre el este vorba, a schimbat mai multe echipe in ultimii ani.

Din 2009, dupa imprumutul nefericit la Real Madrid, echipa in tricoul careia a bifat doar doua meciuri, Faubert a mai trecut pe la Elazigspor, Bordeaux si Kilmarnock.

International francez in 2006, acesta a ales ulterior sa imbrace tricoul Martinicai.

Acum, la 33 de ani, mijlocasul a ales o destinatie destul de surprinzatoare.

Inter Turku, echipa din prima liga finlandeza, a anuntat transferul lui Julien Faubert, fotbalistul semnand pe un an.

De-a lungul carierei, Faubert a jucat peste 200 de meciuri in Franta si peste 100 in Premier League, in tricoul lui West Ham.