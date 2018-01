A jucat cu Steaua si apoi a DISPARUT de pe teren din cauza a 14 secunde! Transferul anuntat OFICIAL astazi

Dubla cu Steaua din playoff-ul Ligii Campionilor a fost ultima ocazie de a aparea in meciuri pentru echipa de club in ciuda faptului ca nu era accidentat!

Transferul lui Adrien Silva la Leicester City a fost anuntat oficial astazi! Portughezul nu a mai putut juca fotbal in ultimele 4 luni dupa ce transferul de la Sporting la fosta campioana a Angliei nu a putut fi finalizat in ultima zi de marcato din vara trecuta! Sporting anuntase ca s-a inteles cu Leicester pentru transferul in schimbul a 22 de milioane de lire sterline, dar FIFA a respins demersul clubului englez de a-l legitima pe jucator pentru ca acesta a fost trimis cu 14 secunde dupa expirarea termenului limita!

Tentativele de a face apel la aceasta decizie au esuat astfel ca Adrien Silva nu a mai putut juca fotbal in ultimele luni. El a fost pe teren ulltima data pentru Sporting in victoria de pe National Arena cu Steaua, scor 5-1. El a fost schimbat in minutul 72.

"Desigur ca a trebuit sa raman pozitiv. In meseria noastra, cand ai o asemenea perioada treci prin toate starile. Trebuie sa ramai pozitiv mental si asta am incercat sa fac. M-am concentrat pe treaba mea si pe ceea ce iubesc sa fac. Colegii au fost grozavi si m-au ajutat sa fiu optimist. Asta a fost foarte important pentru mine. Vad un viitor grozav in fata noastra" a spus Adrien Silva la prezentarea oficiala la Leicester.