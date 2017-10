Ziua in care "Regele Hagi i-a predat coroana Simonei Halep". Declaratie unica dupa ce romanca a devenit lider mondial WTA

Gica Hagi se bucura sincer pentru Simona Halep. Romanca a devenit pentru prima data in cariera lider al circuitului mondial WTA, iar "Regele" ii da coroana sa. "Noi am fost Generatia de Aur, dar nu am fost niciodata primii, asa cum e ea".

Gica Hagi are numai cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep, despre care spune ca este un exemplu pentru toti romanii.

"Orcei roman, in momentul de fata, se simte mandru, fericit, bucuros, pentru ca un roman a ajuns numarul 1 in lume. In rest, relatia mea cu tatal ei...ne cunoastem. Eu o felicit, pentru ca stiu ca a muncit, a facut un sacrificiu!



E un moment fantastic, e ceva unic! Pentru oricare sportiv ea reprezinta un exemplu ca se poate. Si noi, toti ceilalti, putem face asta daca muncim. Sigur, prima data e talentul, cu ceea ce te nasti, dar apoi repetitia creeaza automatismul si te face sa ajungi la instinct.

Eu si generatia noastra am facut niste lucruri extraordinare, dar n-am fost niciodata primii. Pe viitor cred ca se poate. Trebuie sa crezi. Daca nu-ti construiesti succesul, el nu va veni niciodata. Ea a construit asta, a crezut in acest lucru de cand a inceput sa joace tenis", a spus Gica Hagi la Digisport.

"Ea, Messi sau Ronaldo...Ei au demonstrat, s-au mentit, au aratat cine sunt si ce reprezinta. Cand ceilalti vor sa te bata, eu zic ca esti implinit", a mai spus Hagi.