Ziua in care a depasit-o pe Sharapova. Mihaela Buzarnescu a castigat turneul de la Toyota, Japonia, si incheie anul pe val

Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu, locul 68 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul ITF de la Toyota (Japonia), cu premii in valoare totala de 60.000 de euro.



In ultimul act, Buzarnescu a invins-o pe sportiva slovena Tamara Zidansek, locul 149 WTA si cap de serie numarul 149 WTA, scor 6-0, 6-1, dupa 54 de minute de joc.



In urma victoriei de la Toyota, Buzarnescu a ajuns pe locul 60 WTA, cel mai bun din cariera. Ea a depasit-o pe rusoaica Maria Sharapova, care a coborat pe locul 61 mondial.