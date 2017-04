"You nasty man!" Nastase e azi in toate ziarele din Anglia, dupa ce s-a intrebat: "Oare ce culoare o sa aiba copilul Serenei Williams!"

Daily Mail, Guardian si BBC taxeaza glumele nepotrivite ale lui Ilie Nastase, la conferinta de presa dinaintea meciului de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie. LIVEBLOG AICI

"You nasty man!" - scrie astazi Daily Mail, cea mai citita publicatie engleza, dupa ce Ilie Nastase a facut zilele trecute mai multe "glume" considerate revoltatoare.

Federatia Internationala (ITF) a deschis o ancheta dupa un comentariu facut de Ilie Nastase, capitanul nejucator al Romaniei, cu privire la sarcina Serenei Williams.

"La conferinta de presa de vineri, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, moment in care Ilie Nastase, in varsta de 70 de ani, s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?".

Un purtator de cuvant al ITF a declarat pentru BBC ca forul international a aflat despre comentariul lui Nastase si a inceput o investigatie.

"ITF nu tolereaza limbajul discriminatoriu. Am aflat de presupusele declaratii ale capitanului Romaniei, Ilie Nastase, si am inceput o ancheta pentru a vedea faptele cu exactitate, inainte de a lua masurile necesare", a anuntat ITF, conform BBC.

Ar fi "terorizat-o" cu glumele pe Anne Keothavong, capitanul nejucator al Marii Britanii



BBC noteaza ca in timpul ceremoniei de vineri, Nastase si-a pus bratele in jurul capitanului nejucator al Marii Britanii, Anne Keothavong, si a intrebat-o in ce camera sta, in fata presei.

Potrivit sursei citate, Nastase i s-a adresat la fel lui Keothavong, insarcinata cu al doilea copil, si la dineul de joi seara.

