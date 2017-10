Wozniacki, victorie ZDROBITOARE cu Simona Halep: "Chiar ma intrebam ce se intampla, mi-a iesit totul"

Caroline Wozniacki a invins-o pe Simona Halep in doua seturi, 6-0; 6-2 la Singapore si e calificata in semifinalele de la Turneul Campioanelor. DETALII AICI

Simona Halep a pierdut al doilea meci de la Singapore in doua seturi in fata danezei Wozniacki, fostul lider WTA. Nici macar daneza nu isi explica jocul perfect facut in fata Simonei, care a gresit insa extrem de mult in acest meci.

"Sunt foarte multumita, cred ca am jucat foarte bine. Am fost agresiva, dar nu ma asteptam sa conduc asa autoritar in primul set. La un moment dat ma gandeam chiar ce se intampla, joc atat de bine? Am ramas insa concentrata, am incercat sa lovesc repede si sa caut loviturile.

Suprafata de joc ma avantajeaza pentru ca, daca pui efect in minge, este mai lenta si am timp sa ma pozitionez pentru lovituri. Asa ca nu-mi ramane decat sa ma plasez bine si sa incerc sa obtin winnere", a spus Wozniacki imediat dupa meci.

Caroline Wozniacki a fost intrebata si daca se gandeste la o revenire pe primul loc mondial.

"Am visat de mica sa fiu numarul 1, am fost norocoasa sa imi ating visul si, daca se va intampla din nou, va fi uimitor. Mai e insa mult pana acolo, eu vreau doar sa ma bucur de tenis la acest tureu", a mai declarat aceasta.

Simona Halep - Caroline Wozniacki 0-6; 2-6



Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 6-0, 6-2, de daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a II-a a Grupei Rosii a Turneului Campioanelor de la Singapore.

Grabita si neinspirata, Simona Halep a lasat, miercuri, o impresie de blocaj total, cum a mai facut-o de cateva ori in acest sezon, fiind intrecuta clar de Caroline Wozniacki. Foarte mobila, cu o defensiva aproape impenetrabila, daneza a servit impecabil, a punctat mult cu lovitura de dreapta in lungul liniei si a "mixat" cu succes mingile inaltate catre treneul advers cu cele trimise in forta sau scurt. Halep nu a mai fost sustinuta de serviciu ca in partida cu Caroline Garcia si nu a mai fost atat de dispusa la efort. Ea a gresit extrem de mult si nici sfaturile antrenorului Darren Cahill, care a intervenit de doua ori, nu au ajutat-o.

Setul I a fost unul fara istoric, Wozniacki conducand dupa 15 minute cu 4-0, cu doua break-uri, in al doilea si al patrulea ghem. Romanca a avut prima minge de ghem la 0-5, a ratat-o, iar adversara ei a pus capat setului, cu 6-0, dupa 24 de minute.

Dupa un al sapteal ghem consecutiv castigat de Wozniacki, Halep a inceput sa-i puna ceva probleme rivalei. Mai agresiva si pe fondul unei usoare scaderi in joc a danezei, sportiva de pe locul 1 WTA a egalat cu un ghem la 0, dar si-a pierdut serviciul la 1-2. Din nefericire, nivelul greselilor nefortate ale Simonei Halep a ramas ridicat, astfel ca nu a mai putut trece pe tabela decat un ghem in dreptul ei. Cu 6-2, dupa 63 de minute de joc, Wozniacki se instaleaza confortabil la conducerea Grupei Rosii, fiind cvasicalificata in semifinale.

In a duaa partida a etapei, vor evolua Elina Svitolina din Ucraina, locul 4 WTA, si Caroline Garcia din Franta, locul 8 WTA.

In ultimul meci al ei in Grupa Rosie, Simona Halep o va intalni, vineri, pe Svitolina.

Pana in prezent, jucatoarea romana si-a asigurat la Singapore un premiu de 283.000 de dolari si 375 de puncte WTA.