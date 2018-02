Wozniacki a facut-o PRAF pe Niculescu in presa daneza: "A folosit metode nesportive!" Ce spune WTA despre conflict

Monica Niculescu si Caroline Wozniacki au avut un schimb dur de replici dupa intalnirea de ieri.

Totul a inceput pe teren, cand Wozniacki a mers la arbitru si a reprosat zgomotele produse de Monica Niculescu. Romanca avea o serie buna in acele momente, iar daneza a scos-o din ritmp cu acest gest. Dupa meci, liderul WTA a facut o declaratie halucinanta.



"A fost un meci greu. A incercat sa ma irite si am facut niste greseli prostesti. Incearca sa-ti intre in cap. A folosit metode necurate, dar asa se intampla in tenis, Patrik", a spus Wozniacki la televiziunea daneza care transmite meciul.

Scandalul dintre Wozniacki si Niculescu a facut inconjurul lumii. Cei de la BBC au cautat in arhiva si au gasit si alte scandaluri asemanatoare in trecut.

Monica Seles si Jennifer Capriati au avut o cearta asemanatoare, iar dar si la masculin au fost dispute asemanatoare. De la Jimmy Connors si pana la Andre Agassi au fost acuzati de adversari ca incearca sa ii defazeze prin zgomotele produse pe teren.

WTA a stabilit ca arbitrul poate sa sanctioneze un jucator care face zgomote, daca este un gest deliberat menit sa ii incurce pe adversari.

Monica Niculescu spune ca Wozniacki isi acorda prea multa importanta si nu stie sa se comporte ca un adervarat lider mondial.



"A fost foarte urat din partea ei, nu am mai auzit pe nimeni sa vorbeasca asa. Sunt foarte dezamagita de ce a spus si cred ca isi acorda prea multa importanta. Nu am vrut sa intru in capul ei. Asa joc eu", a spus Niculescu.