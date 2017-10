Wozniacki a distrus-o si pe Venus si a castigat Turneul Campioanelor! Cum o poate detrona pe Simona Halep

Caroline Wozniacki a facut un turneu aproape perfect!

Wozniacki a castigat finala de la Singapore in doua seturi, scor 6-4; 6-4 in fata lui Venus Williams, dupa un turneu aproape perfect, in care a impresionat prin jocul ei.

In urma acestui rezultat, Wozniacki incheie anul pe locul 3 in clasamentul WTA, un salt de 3 pozitii pentru ea. Ea se va duela cu Simona pentru primul loc in ianuarie, la turneele din Australia!

"Momentan nu ma gandesc la revenirea pe primul loc, vreau doar sa ma bucur de acest turneu", a spus daneza la Singapore. Ea a mai fost prima in lume in 2010, la fel ca Halep, fara sa castige vreun turneu de Mare Slem.

Wozniacki, in varsta de 27 de ani, s-a impus intr-o ora si 29 de minute in fata americancei de 37 de ani.

Acesta este al 27-lea trofeu din cariera Carolinei Wozniacki, al doilea din 2017 (dupa Tokyo).

Wozniacki a mai fost finalista la Turneul Campioanelor in 2010, cand a fost invinsa de Kim Clijsters.

In schimb, Venus Wiliams a castigat Turneul Campioanelor in 2008 si in 2009 a pierdut finala competitiei in fata surorii sale Serena.

Wozniacki a ajuns in finala trecand in penultimul act de Karolina Pliskova, locul 3 mondial, rezultat in urma caruia Simona Halep incheie anul pe primul loc in ierarhia mondiala. Singura care ar fi putut sa o intreaca pe Halep era Karolina Pliskova, daca ar fi castigat turneul.

A fost prima victorie a Carolinei in fata lui Venus, dupa 7 partide!

"Inca tremur. Jucam bine, era 5-0, dar Venus si-a revenit dintr-o data. A inceput sa serveasca in corpul meu, dar sunt fericita ca m-am impus in final.

8 e numarul meu norocos, m-am gandit ca trebuia sa fie azi daca era sa o bat o data in cariera mea.

E o victorie foarte dulce, e incredibil, sunt cat se poate de fericita", a spus Caroline imediat dupa victoria de la Singapore.