WOW! Serena Williams, mesaj direct pentru Simona Halep: "Vin dupa tine!" Amenintarea americancei

Serena Williams isi anunta revenirea topul tenisului mondial.

Serena s-a retras de la Australian Open, insa e convinsa ca anul acesta isi va recupera pozitia de lider mondial. Mesajul ei se adreseaza direct Simonei Halep, cea care conduce topul in acest inceput de an.

"Nu a fost un numar 1 clar cat timp am lipsit. Va fi interesant sa fiu din nou acolo, pe locul meu, unde merit sa fiu. Eu nu joc tenis ca sa fiu a doua sau a treia!

Daca nu exista un numar 1 constant, atunci eu pot sa-mi recuperez locul! Dar si daca ar exista un numar unu clar, e ok, de asemenea, pentru ca vin dupa tine!", a spus Williams, citata de Metro.

Serena a pozat impreuna cu fiica ei pe coperta revistei Vogue si a povestit ca a avut probleme mari la nastere. "Mi-au facut cezariana de urgenta. Am avut niste cheaguri de sange in plamani, am fost operata de mai multe ori", a spus ea.