WOW! Halep a fost concediata de Cahill dupa Miami! Cum s-a schimbat COMPLET jocul Simonei: "Viata mea e altfel acum"

Atitudinea face diferenta in cazul revenirii Simonei Halep din ultima perioada.

Simona Halep joaca perfect la Roland Garros, asta dupa ce a castigat turneul de la Madrid si a jucat finala de la Roma.

Halep a trecut prin momente dificile in primavara, cand s-a certat cu Darren Cahill si a fost parasita de acesta. Dupa incidentul de la Miami, Halep a apelat la un mental coach, iar atitudinea ei s-a schimbat radical. Asa a acceptat si Cahill sa revina in staff-ul ei.

"Totul s-a schimbat, inclusiv viata mea din afara terenului. Sunt mai pozitiva si asta ma ajuta. Nu mai am toane, asa ca e mult mai bine", a spus Simona, care a dezvaluit ca Darren Cahill a intrerupt colaborarea cu ea dupa turneul de la Miami.

"A insemnat mult pentru mine ca a luat aceasta decizie. A fost ca un soc pentru ca mi-am pierdut antrenorul. A devenit clar ca trebuie sa lucrez la atitudinea mea pentru ca niciodata nu s-a plans de jocul meu sau de munca pe care o depun la antrenamente. Stiam ca-l voi aduce inapoi doar daca lucrez la capitolul atitudine. Am lucrat mult si am reusit transformarea destul de repede, dar sunt constienta ca mai e mult de imbunatatit", a spus ea.

Simona spune ca s-a simtit rusinata de comportamentul ei dupa incidentul de la Miami, cand l-a certat pe antrenorul ei in timpul partidei si i-a ignorat sfaturile. Simona a pierdut atunci meciul cu Konta. Cahill s-a suparat si nu a vrut sa mai fie antrenorul ei.

"Mi-a spus ca oprim colaborarea cand era acasa si ca vom vorbi dupa Paris. Apoi i-a placut cum m-am comportat in meciurile de Fed Cup si cele de la Stuttgart. Cred ca dupa acel turneu mi-a zis ca e pregatit sa se intoarca alaturi de mine. Si l-am rugat daca poate sa vina inainte de Madrid si a fost de acord pentru ca a vazut ca imi doresc sa ma schimb. Acum ma bucur ca pot sa fiu pozitiva pe teren si nu o sa mai fiu niciodata negativa, asa cum am fost la Miami, pentru ca atunci cand am urmarit inregistrarea m-am simtit foarte rusinata pentru ceea ce am facut", a povestit Simona la conferinta.

Simona joaca miercuri, dupa ora 15:00, cu Elina Svitolina in sferturile de la Roland Garros.