Wenger a luat decizia! Ce le spune fanilor lui Arsenal despre viitorul sau

Arsene Wenger ii tine in joc de glezne pe fanii lui Arsenal cand vine vorba despre decizia sa de a continua sau nu la echipa.

Antrenorul francez a anuntat, la conferinta de presa de joi, ca “este foarte clar in mintea lui ce va face mai departe”, dar ca va raspunde intrebarii despre viitorul sau “intr-o zi”. Wenger a preluat echipa tunarilor la 1 octombrie 1996 si, in ultimii 21 de ani, a castigat de trei ori titlul in Anglia si de sase ori Cupa. “Fie ca voi mai sta doua luni sau doi ani, implicarea mea va fi identica, totala”, a transmis Wenger.

Daily Mail a scris, in consecinta, ca Wenger a dat cea mai clara indicatie ca va ramane antrenorul lui Arsenal si dupa terminarea acestui sezon.