VIDEO | Sfaturi de la Will Smith :) Actorul american "l-a consiliat" pe Tsonga inaintea meciului cu Kyrgios  

Jo-Wilfred Tsonga a primit sfaturi de la Will Smith inaintea meciului cu Nick Kyrgios.

Celebrul actor american este prezent in Australia pentru a urmari meciurile de la primul turneu de Grand Slam al anului. Will Smith a fost surprins de camerele TV pe culoarul de vestiare vorbind cu Tsonga inaintea partidei pe care francezul o disputa la aceasta ora in compania australianului Nick Kyrgios.

Dupa discutia cu Tsonga, Will Smith a luat loc in tribune pentru a urmari partida. Starul de la Hollywood nu a ratat ocazia de a-si face si un selfie.