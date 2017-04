VIDEO Punctul deceniului in tenis: a trimis mingea in teren din tribuna! Si NU ERA meci demonstrativ! 

Un francez de 35 de ani a dus jocul de tenis la urmatorul nivel: a continuat punctul desi a fost impins inafara terenului de loviturile adversarilor. "Este definitia lui <<nu renunt niciodata>>", a venit verdictul pe retelele de socializare.

Nicolas Mahut a uimit fanii tenisului, sambata, intr-un meci de dublu din sferturile de finala ale Cupei Davis. Fostul numar unu mondial al dublistilor a trimis o minge in teren desi se afla pe culoarul care permite accesul fanilor in tribuna.

Mahut a urmarit o lovitura trimisa in unghi extrem de britanicul Jamie Murray si, din inertie, a sarit peste mantinela care delimiteaza terenul de tribuna. Chiar si asa, francezul a contnuat sa urmareasca mingea si, mai mult, a mai returnat o minge a adversarului.

Perechea franceza a pierdut totusi punctul, insa nu si partida. Mahut si Bennetteau s-au impus in patru seturi in fata cuplului Jamie Murray / Dominic Inglot si au adus punctul victoriei Frantei, in minimum de meciuri, 3-0, impotriva campioanei in exercitiu, Marea Britanie.

Nicolas Mahut ocupa in prezent pozitia a cincea in clasamentul probei de dublu si locul 46 ATP la simplu. Francezul are si o alta perofrmanta incredibila in CV: a jucat la Wimbledon in 2010 cel mai lung meci din istoria tenisului, fiind invins de John Isner, cu scorul de 70-68 in setul decisiv, dupa 11 ore si minute de joc intinse pe durata a trei zile.