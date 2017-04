VIDEO Faza zilei in tenis! Ce a facut adversara Irinei Begu la finalul meciului din optimi

Adversara Irinei Begu din meciul de astazi, din sferturile turneului de la Charlestone, a oferit faza zilei in tenisul mondial.

Prietene si partenere de dublu, Daria Kasatkina si Daria Gavrilova si-au propus inaintea celui de-al doilea meci direct sa faca o gluma la final de partida, indiferent de scor. Joi seara, in optimile de la Charlestone, Kasatkina si-a luat revansa in fata conationalei care o invinsese la US Open, in 2015, si s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-0.

Kasatkina a luat initiativa: “Am vorbit pur si simplu inainte de meci: hai sa dam mana intr-un mod ciudat!”. Gavrilova a acceptat imediat si asa s-a nascut “The Dashas fake handshake”.

Strangerea de mana mimata a fost prezentata pe site-ul circuitului feminin de tenis drept “un salut a la Dulgheru”, amintind de replica de nota zece data de Alexandra la finalul meciului de Fed Cup cu Eugenie Bouchard. Daca in cazul rusoaicelor a fost vorba despre o gluma intre prietene, romanca a gasit un mod transant, dar totusi elegant de a pedepsi aroganta canadiencei, care a refuzat din superstitie sa ii stranga mana la tragerea la sorti a meciurilor, asa cum cere eticheta in Fed Cup.

Reactia violenta a Kasatkinei dupa infrangerea de la Openul American mai ca a pus-o pe fuga pe Gavrilova, glumeste rusoaica de pe pozitia 42 WTA si de aceea, cele doua au vorbit de multe ori despre cum ar trebui sa se incheie urmatorul meci direct. Pentru ca s-a impus, Kasatkina i-a platit cina la restaurant prietenei sale.

Irina Begu va juca pentru prima data in 2017 in sferturile de finala ale unui turneu WTA. Romanca a reusit cel mai bun meci din ultimele luni si a depasit-o usor, in minimum de seturi, pe fosta castigatoare de la US Open, Sam Stosur. Irina este insa condusa de Kasatkina in intalnirile directe, 1-3. Begu a castigat un singur meci din patru jucate cu Daria Kasatkina, pe zgura de la Roma, in 2016. Rusoaica va avea avantajul moral in fata tricolorei in meciul programat sa inceapa la ora 20:00, deoarece a incins-o de doua ori in 2017 pe jucatoarea pregatita de Adrian Cruciat si Artemon Apostu Efremov, la Brisbane si la Doha.