VICTORIE pentru Bouchard in procesul cu organizatorii US Open! Si-a spart capul in vestiar si i-a dat in judecata pe americani!

Bouchard incaseaza bani de la organizatorii US Open.

Eugenie Bouchard a castigat joi procesul pe care l-a intentat Federatiei americane de tenis (USTA), dupa ce a a alunecat si a cazut in vestiar la editia din 2015 a Openului Statelor Unite.

Conform cotidianului New York Times, jurul juriul a deliberat mai putin de o ora inainte de a lua o decizie in favoarea jucatoarei din Canada, care a suferit o comotie cerebrala in urma incidentului respectiv.

Juriul a decis ca USTA sa achite 75% din valoarea despagubirilor care ii vor fi acordate canadiencei, considerand ca si jucatoarea este la randul ei responsabila responsabila, dar intr-o masura mai mica, deoarece a dat dovada de neglijenta. Suma care ii va fi varsata canadiencei va fi stabilita intr-un proces separat, care va debuta vineri.

Eugenie Bouchard (23 ani), fosta numarul cinci mondial si finalista la Wimbledon, a ajuns in prezent pe un modest loc 116 in clasamentul WTA. In 2015, s-a oprit in optimi la US Open.