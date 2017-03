"Va multumesc, m-ati facut sa ma simt ca acasa!" Mesajul Simonei pentru romanii care au ajutat-o sa treaca peste momentul greu al vietii

Simona Halep a jucat primul meci la Indian Wells cu gandul la drama prin care trece familia ei - bunicul sau a decedat cu o zi inaintea debutului Simonei in turneul din America.

Simona Halep a invins-o pe croata Donna Vekici, scor 6-4, 6-1, si s-a calificat in turul 3 la Indian Wells.

"A fost un prim set greu, am avut patru saptamani de pauza, multumesc antrenorului pentru sfaturi, sunt bucuroasa ca am reusit sa castig. Aici ma simt ca acasa, mereu am avut sprijin de la fanii romani, cred ca voi mai putea castiga si alte meciuri datorita lor", a declarat Halep la finalul meciului cu Vekici.

Simona Halep a fost sustinuta din tribune de numerosi fani romani, care i-au scandat numele si au afisat drapelul Romaniei.

Jucatoarea Simona Halep, locul 4 WTA, a invins-o pe croata Donna Vekici, locul 86 WTA, scor 6-4, 6-1, si s-a calificat in turul trei la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

Halep, care a scris sambata pe Facebook un mesaj emotionant dupa decesul bunicului ei, s-a impus scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 11 minute de joc.

La 5-4 in primul set, Halep a discutat cu antrenorul Darren Cahill, care i-a transmis sa fie increzatoare si sa-si faca jocul, pentru ca este doar la primul meci la turneul american.

In turul trei, Simona Halep o va intalni pe sportiva franceza Kristina Mladenovic, locul 26 mondial, care a trecut de germana Annika Beck, locul 61 mondial, scor 6-0, 7-5.

Accederea in turul trei la Indian Wells este recompensata cu 65 de puncte WTA si 41.350 de dolari.

