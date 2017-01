Ultimul gest incredibil al lui Kyrgios, cel mai nebun jucator din tenis! Cu ce tricou anti-TRUMP a aparut

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Dupa ce a reusit sa-l invinga pe Rafa Nadal, Kyrgios a aparut in fata presei pentru interviuri imbracat cu un tricou special.

Acesta a purtat un tricoul cu un mesaj impotriva lui Donald Trump, presedintele ales al Statelor Unite.

Imaginea s-a viralizat rapid si a fost preluata si de Gazzetta dello Sport.

After beating Rafa Nadal, Nick Kyrgios takes aim at Donald Trump with expletive-laden shirt, via @MichaelChammas https://t.co/2ny3Y9SiQE pic.twitter.com/lIie90WZWn