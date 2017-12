ULTIMA saptamana in care pozitia Simonei Halep nu poate fi atacata! Cum arata clasamentul WTA inaintea startului de sezon

Simona Halep mai are o saptamana pana la debutul oficial al noului sezon.

Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p).

Locul 4 este ocupat de de jucatoarea ceha Karolina Pliskova (5.730 p), pe care Simona Halep a invins-o ieri (duminica) in finala turneului demonstrativ din Thailanda (6-2, 6-3).