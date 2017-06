ULTIMA ORA! Simona Halep revine! A primit un wild card si va participa la un turneu in premiera!

Halep anuntase initial ca va participa doar la Birmingham si Wimbledon in sezonul de iarba, dar dupa finala de la Roland Garros s-a retras de la Birmingham si a plecat in vacanta. Halep a anuntat azi ca va participa pentru prima data la Eastbourne, turneu ce incepe vineri, 23 iulie si tine pana pe 1 iulie. "Sunt foarte incantata sa particip pentry prima data la turneul de la Eastbourne. Le multumesc organizatorilor pentru wild card. Ne vedem curand", a postat Halep pe Twitter.

Pliskova, Cibulkova, Konta, Muguruza, Kuznetsoova, Radwanska, Wozniaki, Mladenovic si numarul 1 mondial, Angelique Kerber sunt inscrise la turneul din Anglia.

115 puncte are Kerber in fata Simonei in clasamentul WTA.

Really excited to be playing @AegonTennisEB for the 1st time. Big thank you to the tournament for the WC. See you soon Eastbourne????????