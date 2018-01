ULTIMA ORA | Simona Halep, in mijlocul unui scandal urias in Australia! Acuzatii gratuite la adresa romancei

Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open cu 6-7, 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki.



Simona Halep a ratat si cea de-a treia sansa de a castiga un turneu de Grand Slam. Dupa esecul din Australia, Halep va pierde si primul loc in clasamentul mondial. Locul romancei va fi luat chiar de Wozniacki.

Simona Halep a fost apreciata pentru modul in care a luptat in acest turneu tinand cont de problemele medicale. Atat fanii, cat si specialistii au laudat-o pe Simona pentru felul in care a inteles sa trateze un turneu de Grand Slam.

Simona Halep are parte si de critici insa. Seven Sport, un site din Australia, lanseaza acuzatii la adresa Simonei Halep si o arunca gratuit in mijlocul unui scandal. Jurnalistii australieni se intreaba daca nu cumva time-out-ul medical cerut de Simona Halep a fost doar o incercare de a o scoate din ritm pe Wozniacki.



"A incercat Simona Halep sa se joace cu mintea lui Wozniacki? Intoarcerea uimitoare din setul secund i-a pus pe multi pe ganduri daca acea pauza a fost luata pentru a o scoate din joc pe Wozniacki", au scris jurnalistii australieni.

Trebuie mentionat ca articolul celor de la Seven Sport are la baza mai multe mesaje postate pe Twitter de iubitorii tenisului care au urmarit finala.

Simona Halep s-a accidentat la glezna stanga inca din primul meci. Apoi, Halep a fost nevoita sa joace doua partide extrem de lungi, astfel ca la ora finalei Halep petrecuse pe teren cu 2 ore mai mult decat Wozniacki.