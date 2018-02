Roger Federer a devenit noul numar 1 mondial la 36 de ani! Performanta COLOSALA reusita

Federer a ajuns in semifinale la turneul de la Rotterdam.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

La mai bine de 14 ani de cand a devenit pentru prima data numarul 1 ATP, Roger Federer a reusit din nou acest lucru! Federer l-a invins pe Haase in sferturi la Rotterdam cu 4-6 6-1 6-1 si a devenit cel mai batran numar 1 mondial din istoria tenisului!

Federer avea 301 saptamani in cariera ca numar 1 mondial, insa nu a mai atins aceasta pozitie de la finala Wimbledon din 2012, cea amai lunga perioada de pauza pentru un tenismen!

Federer l-a detronat pe Rafa Nadal gratie celor 180 de puncte primite pentru performanta de la Rotterdam, avand acum cu 25 de puncte mai multe decat spaniol.



BREAKING: 36-year-old Roger Federer becomes oldest world number one after reaching Rotterdam Open semi-finals #SSN pic.twitter.com/1zikW1meMC