ULTIMA ORA | Prima reactie a Carolinei Wozniacki dupa momentul urat din timpul meciului cu Monica Niculescu

Caroline Wozniacki a invins-o pe Monica Niculescu cu 7-5, 6-1 si s-a calificat in sferturile de la Doha. Ea isi pastreaza locul 1 mondial pentru moment.

Caroline Wozniacki a avut o iesire urata la adresa Monicai Niculescu in meciul de la Doha (DETALII AICI).

La final, ea s-a mai calmat si a vorbit despre incident.

"In mod normal, jocul pe care il are e interesant. Incearca sa intre in capul tau, sa-ti rupa concentrarea si sa te faca sa gresesti. Jocul ei este spectaculos, e distractiv sa joci contra ei. Fanii sunt minunati, atmosfera a fost superba", a spus Wozniacki.