ULTIMA ORA: Ana Ivanovic si-a anuntat retragerea din activitate: "Nu mai pot evolua la nivelul dorit!"

Se aliniaza planetele pentru Halep. Mai scapa de o adversara de temut, dupa Sharapova - suspendata pentru dopaj si Kvitova, ranita de un hot in propria casa, Ana Ivanovic a facut un anunt important in aceasta seara.

Ana Ivanovic a confirmat in aceasta seara pe pagina sa de Facebook ca se retrage din activitate! Jucatoarea din Serbia a dezvalui ca va deveni ambasador al sportului si ca isi va continua munca alaturi de Unicef.

Ana Ivanovic s-a maritat in acest an cu Bastian Schweinsteiger. Halep are o sansa in plus la Melbourne sa castige primul ei mare trofeu.

"Cred mai mult in mine ca am posibilitatea sa castig, indraznesc sa cred si sa visez la acest titlu" spune Simona Halep

"E al cincilea an cand e in primele 4-5 din lume, sigur ar trebui sa faca un salt. Inainte voia ea sa le bata pe alea din fata, acum e invers, ele vor sa o bata pe ea" spune si Ilie Nastase.