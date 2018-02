TURNEUL DE LA DOHA // ACUM LIVE TEXT Simona Halep 4-1 Ekaterina Makarova! BREAK SIMONA

Simona Halep a anuntat marti ca va intra pe teren la Doha, turneu care o poate readuce pe primul loc WTA.

SIMONA HALEP 4-1 MAKAROVA LIVE TEXT



Info: A inceput deja partida dintre Anastasija Sevastova si Naomi Osaka, invingatoarea urmand sa joace cu castigatoarea meciului Simona Halep - Makarova in turul urmator. Sevastova a castigat primul set cu 6-4. Castiga si al 2-lea set cu 6-1 si se califica in optimi.

Primul set:



3-1 Makarova incearca sa castige primul game din meci si Simona ii ofera aceasta sansa dupa 2 greseli nefortate venite pe seama jocului agresiv al romancei. Vine si al 3-lea punct al Makarovei care are 3 sanse de game. Prima este anulata de Simona. Si la fel si urmatoarele 2! Makarova are a 4-a sansa de game dupa un serviciu bun. Urmeaza inca unul si Makarova obtine primul game al sau

3-0 Simona face o dubla greseala, insa apoi raspunde cu un passing extraordinar la urcarea la fileu a Makarovei. Simona a inceput foarte bine meciul. Si are minge de 3-0! Pe care o fructifica datorita unui serviciu foarte bun

2-0 Simona revine de la 30-40 si obtine prima sansa de break a meciului, insa Makarova raspunde cu un serviciu bun si este egalitate. Simona mai obtine o minge de break si face cere challenge la o minge care a iesit milimetric in afara terenului! Din pacate, e din nou egalitate. Makarova greseste si vine a 3-a sansa de break. Si nu mai rateaza oportunitatea!

1-0 Simona incepe la serviciu, insa pierde primele 2 puncte ale meciului. Revine insa apoi si egaleaza la 30. Un backhand castigator ii aduce prima minge de game. Si o fructifica avand putina sansa, fiind ajutata de fileu.

- Este primul meci pentru Simona Halep cu echipament de la Nike!

Captura Digi Sport



Update: Meciul Simonei Halep va incepe in jurul orei 15.00

Simona Halep este prima romanca pe teren astazi la Doha in duelul cu Ekaterina Makarova. Simona are sansa de a reveni pe locul 1 mondial daca ajunge cel putin in sferturi la acest turneu. Daca si Wozniacki ajunge in sferturi, atunci Simona o depaseste in clasament daca va castiga un meci in plus la Doha fata de daneza.



"Ma bucur sa fiu din nou la Doha, insa nu pot sa spun 100% cum e piciorul pentru ca nu am mai jucat meci oficial. Eu ma simt pregatita, o sa intru in teren ca sa joc meciul si ca sa il castig, dar vedem maine. in 2014 am castigat acest turneu, mi-a placut de fiecare data cand am jucat aici. E o atmosfera placuta, vremea e placuta, sper ca si anul acesta sa fac o treaba buna” a spus Simona Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep are 3-2 in duelurile cu Makarova, insa ultima victorie a venit in 2016, la Indian Wells. Anul trecut, Makarova a trecut de Simona la Washington cand romanca s-a retras in setul al 3-lea.

Meciul Simonei Halep cu Makarova incepe nu inainte de ora 14.00. Apoi pe teren, nu inainte de ora 16.00 va intra Sorana Cirstea in fata lui Elise Mertens. Monica Niculescu poate sa ajunga fata in fata cu Wozniacki daca trece de Magdalena Rybarikova, partida aceasta urmand sa inceapa dupa ora 17.30. Ultimul meci al zilei, dupa ora 19.30, este cel al Mihaelei Buzarnescu impotriva lui Ostapenko.