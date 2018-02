TURNEUL DE LA DOHA // Scenariu incredibil! Monica Niculescu o poate readuce pe Simona Halep pe locul 1 mondial! Toate calculele

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

Caroline Wozniacki a devenit numarul 1 mondial dupa victoria de la Melbourne in fata Simonei Halep, insa sportiva din Romania poate reveni pe primul loc chiar la turneul de la Doha. Diferenta de puncte din clasamentul WTA dintre cele 2 este anulata practic de faptul ca Wozniacki are de aparat punctele obtinute in urma cu un an la acest turneu cand a jucat finala, in timp ce Simona Halep nu a participat in 2017 la acest turneu.

Astfel, pentru ca Simona Halep sa o depaseasca pe Wozniacki, ea este obligata sa ajunga in sferturile competitiei. Daca si Wozniacki ajunge in aceasta faza, Simona Halep are nevoie de o victorie in plus la Doha fata de Wozniacki pentru a o depasi in clasament!

Aici intervine Monica Niculescu! Dupa victoria magica in fata Mariei Sharapova, Niculescu o poate ajuta pe Simona sa-i ia fata lui Wozniacki! Niculescu va juca in urmatorul tur cu castigatoarea meciului dintre Al Nabhani - Rybarikova, in timp ce Wozniacki o asteapta in turul 2 pe invingatoarea duelului germani intre Tatjana Maria si Carina Witthoeft. Apoi, in optimi, Monica Niculescu si Caroline Wozniacki ar urma sa se afle fata in fata! Iar o noua victorie magica a Monicai, alaturi de o calificare in semifinala a Simonei, ar duce la schimbarea liderului mondial!