TURNEUL DE LA DOHA // Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa victoria carierei: a spulberat-o pe Ostapenko in doua seturi

Mihaela Buzarnescu a obtinut calificarea in turul 3 al turneului de la Doha, dupa ce a invins-o pe Jelena Ostapenko.



Mihaela Buzarnescu a invins-o in doua seturi pe letona Jelena Ostapenko, detinatoarea Roland Garros, scor 6-1, 6-3. Ea s-a calificat in optimi alaturi de Simona Halep, Sorana Cirstea si Monica Niculescu.

In doar un an, Mihaela Buzarnescu a urcat 497 de locuri in clasamentul WTA.

"Nu m-am gandit niciodata la lucrul acesta (ca a urcat 497 de locuri - n.red.). La inceputul anului trecut am avut un moment greu, eram accidentata, dar am avut suportul familiei si prietenilor, iar apoi am inceput sa joc si sa castig. In mod normal nu prea iti vine sa crezi asa ceva, dar doar am jucat, nimic altceva. Conteaza enorm suportul celor din jurul tau", a spus ea dupa meciul cu Ostapenko.