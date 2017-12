Transformarile socante ale lui Bartoli! A fost la un pas de moarte din cauza unui virus, acum si-a anuntat revenirea pe teren! Cum arata fosta castigatoare de la Wimbledon

Marion Bartoli a anuntat ca este gata sa revina in tenis la 4 ani de la retragere.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ajunsa la 33 de ani, Marion Bartoli a trecut prin momente extrem de dificile in ultimii ani. Marele sau succes din cariera, triumful de la Wimbledon din 2013, a fost urmat de anuntul unei retrageri soc venita in urma unor probleme de sanatate. Doar 6 saptamani trecusera de la stabilirea recordului detinut pana atunci de Jana Novotna - cele mai multe aparitii la un turneu de Grand Slam inaintea de castigarea trofeului, 47.

Ultimul meci competitiv al lui Bartoli a avut loc in urma cu 4 ani cand a fost invinsa de Simona Halep la Cincinnati. Dupa retragere s-a ingrasat pentru ca apoi sa sufere din cauza unui virus care a adus-o in pragul anorexiei! Bartoli a dezvaluit ca s-a temut pentru viata ei din cauza virusului care o impiedica sa mai manance.

Acum, Bartoli anunta ca este gata sa revina in tenis! "Am ceva sa va spun - ma intorc in circuitul profesionist! Va fi o provocare uriasa; mai am multe antrenamente de facut dar sper sa fiu gata in luna martie pentru turneul de la Miami. Abia astept sa fiu din nou pe teren in fata voastra, sa va simt sprijinul, mai ales la Paris la Roland Garros, in tara mea natala, dar si la Fed Cup si Wimbledon. Abia astept" a spus Bartoli pentru Eurosport.