"Transfer" de marca pentru CSA! Ros-albastrii au legitimat un sportiv de top

CSA Steaua a legitimat-o pe Ana Bogdan, sportiva clasata pe locul 115 in topul WTA.

Ana Bogdan, in varsta de 24 de ani, a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu ros-albastrii, informeaza site-ul oficial al clubului.



Ana Bogdan are ca principal obiectiv după legitimarea la Steaua calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.



Bogdan va juca in perioada 16-21 octombrie la turneul din Luxemburg. In acest an, Ana Bogdan a participat pentru prima data pe tabloul principal la toate turneele de Grand Slam.