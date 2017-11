Tiriac: "Am ajuns extraordinar de rau! Este vina mea si a celor care au mai condus sportul romanesc!"

Ion Tiriac vorbeste despre cum a ajuns Romania de la 20 de medalii la Jocurile Olimpice, la doar trei.

Ion Tiriac spune ca situatia sportului romanesc este extrem de grava, el mentionand ca s-a ajuns de la obtinerea a 20 de medalii la Jocurile Olimpice, la doar trei medalii.

"Fiecare an e bun pentru alea doua-trei bucurii care ne-au mai ramas, dar trebuie sa te gandesti unde suntem cu adevarat."

"Trebuie sa ne gandim cu tristete unde am fost si unde suntem. Asta nu se poate uita."

"Nu ca nu suntem prea bine, suntem extraordinar de rau."

"Trebuie sa recunoastem unde suntem: de la 20 de medalii am ajuns la trei medalii la Jocurile Olimpice, e o realitate."

"Si vina este a mea, este a noastra, a celor care am mai condus in sportul romanesc si nu am fost destul de hotarati sa-i obligam pe cei care ne-au condus pana acum sa investeasca in sanatate si sport", a spus Tiriac.