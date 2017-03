Tenis cu dragonul :)) O soparla imensa a intrat pe teren la turneul din Miami! Ce a urmat e GENIAL! VIDEO

Haas urma sa serveasca in setul trei al meciului, la scorul de 3-3, cand iguana s-a urcat pe tabela.

Fanii, jucatorii si arbitrul au observat imediat reptila. "Este mare", a spus arbitrul.

O angajata de la arena a incercat sa goneasca iguana folosind un prosop, insa "iguana muncise din greu pentru acel lor", noteaza cu umor atpworldtour.com.

Arbitrul de scaun a decis ca meciul sa continue imediat, desi iguana inca era pe tabela. "Daca nu pleaca de acolo, asta este, vom incerca sa continuam", a spus el. insa Vesely a refuzat: "Nu pot sa ma concentrez".

"Nu este un animal periculos", a replicat arbitrul.

Haas s-a distrat pe seama prezentei reptilei. El s-a apropiat de locul in care se afla iguana si si-a facut un selfie.

"Poate ca iguana si-a dat seama ca probabil nu voi mai juca aici si voia sa ma salute", a declarat sportivul in varsta de 38 de ani. "A fost interesant. Cred ca nu am mai vazut niciodata o iguana atat de mare", a adaugat el.

in cele din urma, iguana a coborat de pe tabela si a traversat terenul de joc, iar apoi a fost prinsa.

Iggy, Iggy, Iggy, can't you see?

Keep off the tennis court, please. pic.twitter.com/7WaG5kaUDV