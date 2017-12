"Tati, mi-e rusine!" Povestea fabuloasa a imaginii pe care o stie azi TOATA Romania! Cum a ajuns Simona Halep in poza cu Gica Hagi cand avea 9 ani

Simona Halep a fost de mica un fan al lui Hagi.

Stere Halep, tatal Simonei, povesteste momentul pozei pe care i-a facut-o la 9 ani fiicei sale alaturi de fotbalistul numarul 1 al Romaniei.

"Simona avea 9 ani si fusese la antrenament. Hagi doar ce se retrasese din fotbal si, fiind mare pasionat de tenis, mergea sa joace de placere. Intr-o zi, Simona a venit acasa emotionata si mi-a zis: Tati, stii cu cine m-am intalnit la teren? Cu Gheorghe Hagi! Gica era programat sa joace pe acelasi teren, doar ca dupa Simona. Am intrabat-o daca a facut o poza cu el si mi-a zis ca i-a fost rusine. A doua zi m-am dus si eu, am vorbit cu Gica si le-am facut poza. Si a ramas o poza de istorie pentru sportul romanesc", a spus Stere Halep in Fanatik.