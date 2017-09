Surprize uriase la US Open! Finala americana intre Sloane Stephens si Madison Keys, aflate in premiera in finala de Grand Slam! Veste buna pentru Simona

Simona Halep va ramane numarul 2 mondial.

La doar doua luni de la revenirea in competiţie dupa o pauza de aproape un an cauzata de o accidentare la genunchi, Sloane Stephens, locul 83 WTA, a reusit performanţa de a se califica in premiera in finala la US Open. Ea va juca in ultimul act cu Madison Keys, locul 16 WTA.

Stephens a trecut in semifinale de Venus Williams, locul 9 WTA si cap de serie 9, scor 6-1, 0-6, 7-5, dupa doua ore si sapte minute. La 24 de ani, Stephens se afla pentru prima oara intr-o finala de Grand Slam.

In urma eliminarii lui Williams, Simona Halep va ramane pe locul 2 in clasamentul WTA care va fi dat publicitatii luni si care o va avea ca lidera pe spaniola Garbine Muguruza. In finala de la Flushing Meadows, Stephens o va intalni pe Madison Keys, locul 16 WTA, care a trecut de Coco Vandeweghe, locul 22 mondial, scor 6-1, 6-2, dupa 68 de minute de joc. La 22 de ani, Keys evolueaza pentru prima oara intr-o finala de Grand Slam.

Finala feminina va avea loc sambata. Pana atunci, in aceasta seara, va avea loc finala la dublu acolo unde Horia Tecau alaturi de Jean-Julien Roger ii vor infrunta pe Feliciano Lopez si Marc Lopez, cei care i-au invins in semifinale pe fratii Bryan!

Semifinalele din cadrul turneului la masculin vor avea loc si ele in aceasta seara - Del Potro il va infrunta pe viitorul lider mondial, Rafa Nadal, dupa victoria incredibila in fata lui Roger Federer. Prima semifinala ca ora de disputare va fi intre Kevin Anderson si Pablo Carreno Busta.