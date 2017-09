Surpriza uriasa la US Open! Pliskova a fost eliminata in sferturi si pierde locul 1 WTA! Pe ce loc va fi Halep

Pozitia Simonei Halep in clasamentul WTA incepand de luni depinde de rezultatele unei singure jucatoare la US Open.

Karolina Pliskova a fost eliminata de sportiva americana CoCo Vandeweghe, in sferturi la US Open, astfel ca sportiva ceha va fi detronata de luni din fruntea ierarhiei WTA, noul lider urmand sa fie spaniola Garbine Muguruza. Vandeweghe, locul 22 mondial, s-a impus, scor 7-6 (7/4), 6-3, fiind pentru prima oara in semifinale la US Open.

In semifinale, Vandeweghe va evolua cu invingatoarea din meciul dintre americanca Madison Keys, locul 16 WTA, si Kaia Kanepi din Estonia, locul 418 WTA. Pliskova pierde locul 1 mondial ocupat de la mijlocul lunii iulie. Muguruza este noul lider WTA, al 24-lea din istorie, sportiva spaniola aflandu-se in premiera in aceasta postura.

Garbine Muguruza este a doua jucatoare din Spania care devine lider mondial, dupa Arantxa Sánchez Vicario, care a ocupat acest loc la 6 februarie 1995.

Simona Halep, in prezent locul 2, poate cobori pe locul 3, doar daca Venus Williams castiga turneul. Williams va juca in semifinale cu Sloane Stephens.

Sursa: News.ro