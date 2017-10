Surpriza pentru Halep la Singapore! Cum au asteptat-o organizatorii de la Turneul Campioanelor

Halep va trece de 20 de milioane de dolari din tenis la Turneul Campioanelor. Halep a ajuns prima la Singapore si a avut timp sa mearga la coafor si la cumparaturi.

Halep nici n-a coborat bine din avion si si-a facut primele cadouri in Singapore. A inceput a doua saptamana pe primul loc in lume. Organizatorii Turneului Campioanelor i-au facut si ei o surpriza si au dus-o la coafor.



Halep va castiga 150 de mii de euro pentru fiecare meci jucat in Singapore. Are asigurate trei partide in grupa. Pana acum, romanca a strans 19,8 milioane de dolari din tenis.



In 2014, la prima participare, Halep a ajuns pana in finala Turneului Campioanelor.