Super cadoul primit de Simona Halep de la WTA, dupa ce a devenit pentru prima data lider mondial. Indiciu: prinde 100 km/h in < 4 secunde :)

Simona Halep va luat startul la Turneul Campioanelor de la Singapore din postura de lider al clasamentului mondial WTA. Ea a urcat pe prima pozitie dupa ce a jucat finala de la Beijing, pierduta, insa, in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, si ea calificata la ultimul turneu al sezonului.

Pentru Simona Halep, locul 1 mondial a venit si cu un super cadou din partea WTA.

Romanca a primit din partea WTA o masina al carui pret de pornire este de 120.000 euro

Halep va putea conduce de acum si un Porsche 911 GTA, vehicul care atinge suta de kilometri pe ora in 3,9 secunde.

Peste 20 de milioane de euro a adunat Simona Halep din tenis in cariera.

Circa 4,3 milioane a castigat in 2017, an in care a jucat 5 finale, inclusiv pe cea de la Roland Garros.