"Sunt devastata si cu inima zdrobita din cauza accidentului" Venus Williams, prima reactie dupa accidentul in urma caruia un barbat si-a pierdut viata

Venus Williams a postat pe contul personal de Facebook un mesaj in care vorbeste despre accidentul rutier in care a fost implicata si in urma caruia un barbat si-a pierdut viata.

Venus Williams a fost implicata, dupa Roland Garros, intr-un accident rutier in Statele Unite. In urma nefericitului eveniment, un barbat in varsta de 78 de ani si-a pierdut viata.

Potrivit presei americane, accidentul, produs pe 9 iunie, in Florida, s-a petrecut in urma unei neacordari de prioritate de catre Venus Williams. Politia ancheteaza acest caz, intocmind un dosar de cercetare penala.

"Sunt devastata si cu inima zdrobita din cauza accidentului. Sincere condoleante familiei si prietenilor lui Jerome Barson. Voi continua sa trimit gandurile si rugaciunile mele", a scris Venus Williams pe contul de Facebook.

Politistii americani trebuie sa rezolve acum dosarul. Venus Williams, care sustine ca avea viteza redusa si ca nu a vazut masina condusa de Jerome Barson, ar putea aparea in fata unui judecator.