SPONSOR SIMONA HALEP // Tiriac anunta ca Simona si-a gasit sponsor: "Doi giganti stau la poarta, trebuie sa aleaga!"

Simona Halep va semna in scurt timp un nou contract de sponsorizare, anunta Ion Tiriac.

Tiric si-a prezentat azi noul Mercedes Maybach G650 Landaulet in cadrul unui eveniment la care a participat si Simona Halep.

Omul de afaceri a vorbit si despre situatia sponsorului Simonei si a anuntat ca aceast are oferte bune din partea a doua mari companii.



"Intrebati-o! Stau la poarta acolo. Trebuie doar sa aleaga. Putea in prima zi, a doua zi. Cred ca a venit timpul sa aleaga si cred ca o si face", a spus Tiriac.

Under Armour si New Balance sunt cele doua companii care se lupta pentru a obtine semnatura Simonei Halep. Acestea vor ca afacerea sa se realizeze pana pe 12 februarie, cand Simona va participa la turneul de la Doha.

Simona Halep s-a despartit de Adidas in luna decembrie, dupa ce nu s-a inteles cu compania germana in privinta sumei din noul contract. Potrivit unor informatii, Halep ar fi cerut dublu pentru noul contract, adica 2 milioane de euro pe an.