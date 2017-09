Sorana si-a DISTRUS racheta de nervi! Ce a facut-o sa-si piarda cumpatul la Seul. VIDEO

Sorana Cirstea a fost eliminata in sferturile turneului de la Seul.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Cirstea a pierdut cu Luksika Kumkhum, scor 3-6, 1-6, si a ratat sansa de a juca in semifinale. In setul al doilea, Sorana s-a enervat dupa o dubla greseala si a dat cu racheta de pamant, iar aceasta a fost distrusa! Arbitrul meciului i-a dat un avertisment Soranei, care a pierdut game-ul si in cele din urma setul al doilea si partida.

CLICK AICI PENTRU VIDEO