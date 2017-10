Sorana, eliminata in sferturile de la Linz! Buzarnescu joaca azi pentru calificarea in FINALA din Austria

Mihaela Buzarnescu o intalneste pe Barbora Strycov, azi, de la ora 15:00!

Sorana Cirstea, locul 37 WTA si favorita 5, a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Linz, cu premii totale de 250.000 de dolari, ea fiind invinsa de sportiva slovaca Magdalena Rybarikova, locul 28 mondial, scor 5-7, 6-2, 6-1.

Principala favorita a turneului a invins-o pe romanca in doua ore si trei minute.

In competitie ramane alta romanca, Mihaela Buzarnescu, locul 105 WTA, care s-a calificat vineri in semifinale si este calificata si in penultimul act la dublu. Ea o intalneste pe Barbora Strycovade la ora 15:00.



Cirstea va primi pentru participarea in sferturi la Linz 4.758 de euro si 60 puncte WTA.

Calificarea in semifinalele de simplu este recompensata cu 9.113 euro si 110 puncte.