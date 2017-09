SOC la US Open! Sharapova si Muguruza, OUT in optimi! Au mai ramas 2 jucatoare in cursa pentru #1 WTA

Cum arata clasamentul WTA dupa surprizele de aseara.

Muguruza si Sharapova au parasit competitia in aceasta dimineata iar lupta pentru locul 1 WTA devine din ce in ce mai palpitanta, dupa retragerea Serenei Williams din circuit.

Muguruza a fost invinsa de Kvitova, cu 7-6 6-3, iar Sharapova e fost eliminata de Sevastova, cap de serie numarul 16, dupa un meci maraton de peste 2 ore, incheiat cu scorul de 5-7 6-4 6-2.

In acest moment, Muguruza este numarul 1 WTA, in clasamentul in timp real, iar sanse la locul 1 le mai au Pliskova si Svitolina. Venus poate urca si ea niste pozitii, putand trece chiar peste Halep daca va castiga turneul.

Iata cum arata clasamentul in timp real: