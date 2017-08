SOC IN TENIS! Finalista de la Roland Garros din 2012, Sara Errani, depistata pozitiv!

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Jucatoarea italiana de tenis Sara Errani, locul 98 WTA, a fost depistata pozitiv cu Arimidex, un produs considerat steroid, dar utilizat pentru tratamentul impotriva cancerului la san, informeaza Corriere della Serra.

Controlul a fost efectuat in februarie, la casa sportivei, iar substanta ar fi fost ingerata involuntar, scrie sursa citata.

Potrivit Corriere.it, staf-ul lui Errani ar putea pleda pentru contaminarea esantioanelor sau pentru un dezechilibru metabolic.

Errani, in varsta de 30 de ani, a jucat in acest an la Roland Garros, Bol, Mallorca, Eastbourne, Wimbledon, Bastad si Washington.